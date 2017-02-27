استقرار أرباح اتصالات المغرب في 2016

الرباط 27 فبراير شباط (رويترز) - قالت اتصالات المغرب أكبر شركة مشغلة لخدمات الاتصالات في البلاد اليوم الاثنين إن صافي ربحها العائد للمساهمين عن عام 2016 بلغ 5.59 مليار درهم دون تغير يذكر عن العام السابق بينما زادت الإيرادات بدعم من وحدات تابعة في افريقيا.