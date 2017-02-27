استقرار أرباح اتصالات المغرب في 2016
الرباط 27 فبراير شباط (رويترز) - قالت اتصالات المغرب أكبر شركة مشغلة لخدمات الاتصالات في البلاد اليوم الاثنين إن صافي ربحها العائد للمساهمين عن عام 2016 بلغ 5.59 مليار درهم دون تغير يذكر عن العام السابق بينما زادت الإيرادات بدعم من وحدات تابعة في افريقيا.
وارتفعت أرباح 2016 -مع استثناء تكاليف الهيكلة الخاصة بخطة طوعية لخفض العمالة- بواقع 3.2 في المئة مقارنة بعام سابق إلى 5.77 مليار درهم.
وقالت الشركة التي تسيطر عليها مجموعة اتصالات الإماراتية إن إيراداتها المجمعة زادت 3.3 في المئة في 2016 مقارنة مع العام السابق إلى 35.25 مليار درهم بفضل الإيرادات المحلية والنمو الدولي المطرد.
(الدولار = 10.0740 درهم مغربي) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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