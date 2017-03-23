مقدمة 2-هبوط صافي ربح المكتب الشريف للفوسفاط المغربي 53% في 2016

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الرباط 23 مارس آذار (رويترز) - قال المكتب الشريف للفوسفاط المغربي، أكبر مصدر للفوسفات في العالم، في بيان اليوم الخميس إن صافي ربح 2016 تراجع 52.8 بالمئة.

تأثرت الشركة التي تديرها الدولة، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في المغرب، سلبا بانخفاض أسعار الفوسفات والأسمدة مما شجع على بذل جهود لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف لمواجهة تراجع الإيرادات.

وقالت الشركة في بيان نشرته صحيفة لو ماتان إن صافي الربح انخفض إلى 3.78 مليار درهم (379 مليون دولار) في 2016 من 8.01 مليار درهم قبل عام.

وتراجعت الإيرادات المجمعة إلى 42.47 مليار درهم العام الماضي من 47.74 مليار حسبما أظهرته بيانات الشركة.

يستهدف المكتب الشريف للفوسفاط زيادة إنتاج الأسمدة إلى 12 مليون طن ليصبح أكبر منتج في العالم.

وقعت الشركة في الفترة الأخيرة اتفاق مشروع مشترك مناصفة مع كريبكو الهندية لإقامة مصنع أسمدة جديد في منطقة أندرا براديش الهندية بطاقة إنتاجية سنوية 1.2 مليون طن.

ووقعت اتفاقا مع الحكومة الاثيوبية لبناء مصنع قيمته 3.7 مليار دولار لإنتاج الأسمدة في شرق اثيوبيا.

ونقلت صحيفة ليكونوميست المغربية عن مصطفى التراب الرئيس التنفيذي للمكتب الشريف للفوسفاط اليوم قوله إن الطاقة التعدينية للشركة "تقدمت كثيرا".

وقالت الشركة في بيان نشرته الصحيفة "الطلب العالمي ما زال قويا ككل مع استمرار زيادة استهلاك الأسمدة بفعل انخفاض الأسعار."