صحيفة: ارتفاع أرباح الوطنية للاستثمار المغربية 34% في 2016

الرباط 29 مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة الوطنية للاستثمار (إس.إن.آي) المغربية في بيان اليوم الأربعاء إن صافي ربحها ارتفع 34 بالمئة في 2016 بدعم من المكاسب الرأسمالية التي تحققت من اندماج بين لافارج وهولسيم المغرب.