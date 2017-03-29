صحيفة: ارتفاع أرباح الوطنية للاستثمار المغربية 34% في 2016
الرباط 29 مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة الوطنية للاستثمار (إس.إن.آي) المغربية في بيان اليوم الأربعاء إن صافي ربحها ارتفع 34 بالمئة في 2016 بدعم من المكاسب الرأسمالية التي تحققت من اندماج بين لافارج وهولسيم المغرب.
والوطنية للاستثمار شركة قابضة تسيطر عليها الأسرة الحاكمة في المغرب.
وذكر البيان المالي الذي نشرته صحيفة لوماتان المقربة من القصر أن صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع إلى 4.43 مليار درهم مغربي (43.11 مليون دولار) من 3.31 مليار درهم قبل عام.
(الدولار = 9.9746 درهم مغربي) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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