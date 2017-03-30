نمو صافي ربح الضحى المغربية للعقارات 18% في 2016

الرباط 30 مارس آذار (رويترز) - أعلنت شركة الضحى أكبر مطور عقاري في المغرب من حيث القيمة السوقية ارتفاع صافي ربح عام 2016 بنسبة 18 في المئة إلى مليار درهم (100 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان نشرته صحيفة ليكونوميست المغربية اليوم الخميس إن الهامش المجمع زاد إلى 34 في المئة العام الماضي من 28 في المئة في 2015 في الإسكان الموجه للشريحة مرتفعة الدخل. وزاد الهامش التشغيلي للشركة زيادة طفيفة إلى 15.8 في المئة من 14.6 في المئة.

والهامش المجمع هو إجمالي مبيعات الشركة مخصوما منه تكلفة السلعة المباعة مقسوما على إجمالي إيرادات المبيعات ويعبر عنه بالنسبة المئوية.

وقالت الشركة إنها تعمل على تخفيض الدين في السنوات الثلاث الماضية وتعزيز التدفق النقدي. وزادت التدفقات النقدية للتشغيل زيادة طفيفة إلى 2.72 مليار درهم في 2016 من 2.48 مليار درهم في نفس الفترة قبل عام.

وزادت إيرادات المبيعات 0.2 في المئة إلى 7.116 مليار درهم.