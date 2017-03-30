مقدمة 1-جينل تسعى لإبرام اتفاق غاز مع تركيا في العام الحالي

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لندن 30 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة جينل انرجي المنتجة للنفط التي يديرها توني هايوارد الرئيس السابق لشركة بي.بي إنها تتوقع إبرام اتفاق شراكة لتصدير الغاز مع شركة الطاقة التركية في العام الحالي في إطار محاولتها التغلب على انتكاسات تواجهها في التنقيب عن النفط.

وقالت الشركة إنها واجهت المزيد من التعثر العام الماضي حيث خفضت مجددا احتياطياتها في حقلها النفطي الرئيسي إضافة إلى ضعف أسعار الخام وهو ما قلص الأرباح.

وقالت جينل التي تتركز أعمالها في إقليم كردستان العراق إنها شطبت ما قيمته 779 مليون دولار من أصولها في عمليات التنقيب مما قادها إلى تكبد خسارة تشغيلية سنوية بقيمة 1.2 مليار دولار بما يفوق الخسارة التشغيلية البالغة 1.1 مليار دولار التي تكبدتها في 2015.

وانخفضت الإيرادات إلى 190.7 مليون دولار وهو ما يعني عدم تحقيق هدف عام 2016 لإيرادات بين 200 و230 مليون دولار والذي خفضته مرتين في العام الماضي.

كانت الشركة أعلنت يوم الثلاثاء تخفيض احتياطيات حقل طق طق بنسبة 66 بالمئة تقريبا. وانخفض سهم جينل إلى أدني مستوى على الإطلاق يوم الثلاثاء عقب الإعلان عن تخفيض الاحتياطيات. لكنه عوض بعض خسائره اليوم الخميس وكان مرتفعا 8.6 بالمئة بحلول الساعة 0829 بتوقيت جرينتش.

وقال مراد أوزجول الرئيس التنفيذي لجينل لرويترز إن الشركة تعتمد الآن على التنقيب عن موارد الغاز في حقلي ميران وبينا باوي في كردستان مضيفا أن من المرجح توقيع اتفاق شراكة هذا العام مع شركة الطاقة التركية التي تدعمها الدولة.

وقال "بدأنا مناقشات بشأن التنقيب والإنتاج والنقل مع شركة الطاقة التركية" مضيفا أن جينل تجري محادثات موازية مع شركات كبيرة أخرى لكن الأولوية لإبرام اتفاق مع شركة الطاقة التركية.