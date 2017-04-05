بالتل الفلسطينية توزع نحو 52.65 مليون دينار أرباحا نقدية عن 2016

رام الله (الضفة الغربية) 5 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) اليوم الأربعاء إن الهيئة العامة للشركة أقرت توصيات مجلس الإدارة بتوزيع نحو 52.65 مليون دينار (74.36 مليون دولار) أرباحا نقدية على المساهمين عن عام 2016.

وقالت الشركة في بيان إن توزيعات الأرباح النقدية عن 2016 تمثل نسبة 40 في المئة من القيمة الإسمية للسهم التي تبلغ دينارا أردنيا واحدا بما يعادل 40 قرشاً للسهم الواحد.

أضافت الشركة في البيان أنها حققت أرباحا صافية بقيمة 80.1 مليون دينار أردني خلال 2016 مقارنة مع 83.1 مليون دينار أردني في 2015.