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ملخص-ارتفاع أرباح مصرف قطر الإسلامي 10% في النصف/1

Tue Jul 18, 2017 12:22pm GMT
 
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18 يوليو تموز (رويترز) - مصرف قطر الإسلامي:

* صافي ربح النصف الأول من السنة 1.17 مليار ريال بزيادة عشرة بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

* إجمالي الدخل في النصف الأول 3.15 مليار ريال مقارنة مع 2.66 مليار ريال قبل عام.

* النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 3 تبلغ 16.6 بالمئة في يونيو حزيران 2017.

* ودائع العملاء 97 مليار ريال في يونيو حزيران 2017 بزيادة اثنين بالمئة مقارنة مع يونيو حزيران 2016 وديسمبر كانون الأول 2016. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 
 