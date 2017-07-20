Sat 22 Jul 2017 | 1:42 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تراجع أرباح البحرين للاتصالات 16% في النصف/1

Thu Jul 20, 2017 10:41am GMT
 
[-] نص [+]

20 يوليو تموز (رويترز) - شركة البحرين للاتصالات (بتلكو):

* صافي الربح 19 مليون دينار في النصف الأول من السبنة بانخفاض 16 بالمئة على أساس سنوي.

* إجمالي الإيرادات 181.1 مليون دينار في النصف الأول بانخفاض واحد بالمئة على أساس سنوي.

* قاعدة المشتركي أكثر من 9.5 مليون بزيادة أربعة بالمئة على أساس سنوي.

* مجلس الإدارة يوافق على توزيع نقدي للمساهمين بواقع عشرة فلوس للسهم عن فترة الستة أشهر. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 
 