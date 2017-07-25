أوسلو 25 يوليو تموز (رويترز) - حققت نورسك هيدرو لإنتاج الألومنيوم نتائج توافقت مع التوقعات بفضل قفزة في أرباح الربع الثاني من العام وقالت إن الإجراءات المتخذة بحق قطر لم يكن لها أثر يذكر على أنشطتها.

تملك نورسك هيدرو وقطر للبترول مصنع ألومنيوم قطر الذي تعطلت شحناته الشهر الماضي نتيجة الإجراءات التي فرضتها الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر.

والمصنع، الذي ينتج أكثر من 600 ألف طن من الألومنيوم الأولي سنويا، لم يتمكن من تصدير شحنات عبر ميناء جبل علي في الإمارات واضطر إلى إيجاد طرق بديلة. ويجري الشحن حاليا عن طريق سلطنة عمان.

وقالت نورسك إن تأثير ذلك كان محدودا وإن نتائج ألومنيوم قطر في الربع الثاني تحسنت بفضل ارتفاع أسعار الألومنيوم.

وارتفعت أرباح نورسك قبل حساب الفائدة والضرائب إلى 2.9 مليار كرونة (362.75 مليون دولار) من 1.6 مليار وهو ما يتفق مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتحقيق ثلاثة مليارات كرونة.