ملخص-انخفاض صافي ربح أريد القطرية 25% في النصف/1

26 يوليو تموز (رويترز) - أريد القطرية:

* انخفاض صافي ربح المجموعة العائد للمساهمين 25 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2017 إلى 1.1 مليار ريال.

* إيرادات النصف الأول ارتفعت إلى 16.3 مليار ريال بزيادة 2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

* أرباح المجموعة قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين زادت 7 بالمئة في النصف الأول إلى نحو 7 مليارات ريال.

* صافي ربح النصف الأول من 2016 استفاد من مكاسب كبيرة في سعر صرف العملة الأجنبية بلغت 540 مليون ريال.

* مع استبعاد أثر سعر الصرف، يكون صافي الربح قد زاد 11 بالمئة في النصف الأول من 2017.