أرباح أريد القطرية للاتصالات تتراجع 12% في الربع/2

دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة أريد القطرية للاتصالات اليوم الأربعاء إن أرباحها الصافية في الربع الثاني من العام هبطت بنسبة 12 بالمئة إلى 513 مليون ريال (137 مليون دولار) من 583 مليون ريال قبل عام.

وكانت سيكو البحرين والمجموعة المالية هيرميس قد توقعتا ربحا فصليا لأريد قدره 462.81 مليون ريال و529.3 مليون ريال على الترتيب.

وشهدت أرباح أريد، المحتكر السابق لخدمات الاتصالات في قطر والتي تعمل في حوالي 12 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تقلبات منذ منتصف 2013 بسبب خسائر أسعار الصرف وهبوط الأرباح من العراق، لكن الأداء المحلي القوي ساهم في تهدئة التأثير.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني إلى 8.22 مليار ريال من 8.03 مليار ريال، مع وصول مبيعات النصف الأول إلى 16.26 مليارريال بزيادة 2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وهبط صافي الربح في النصف الأول 25 بالمئة إلى 1.1 مليار ريال.

وفي قطر، زادت أرباح أريد للنصف الأول قبل الفائدة والضريبة والإستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 4 بالمئة إلى ملياري ريال.

وفي العراق، انخفضت أرباح وحدة أريد ”أسياسيل“ في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 3 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي إلى 972 مليون ريال.

وسجلت أريد الكويت، التي تملك فيها أريد حصة الأغلبية ولها عمليات في الجزائر وتونس والمالديف والأراضي الفلسطينية، زيادة بلغت 14.29 بالمئة في أرباح الربع الثاني.