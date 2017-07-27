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بيانات: البنوك القطرية تفقد 7.6% من ودائع الأجانب في يونيو

Thu Jul 27, 2017 7:01am GMT
 
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دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي اليوم الخميس أن ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية تراجعت في يونيو حزيران بعدما قطعت دول خليجية علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة.

ووفقا للبيانات انخفضت ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية، ومعظمها على هيئة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 170.6 مليار ريال (46.9 مليار دولار) في يونيو حزيران من 184.6 مليار ريال في مايو أيار.

يعادل حجم الانخفاض، البالغ 14 مليار ريال، 7.6 بالمئة من الودائع الأجنبية في البنوك القطرية و1.8 بالمئة من إجمالي الودائع.

وأظهرت البيانات أيضا أن سلفيات البنوك القطرية من البنوك الخارجية انكمشت إلى 46.6 مليار ريال من 51.8 مليار ريال.

تبدو هذه الأرقام متسقة مع بيان لمحافظ البنك المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني يوم العاشر من يوليو تموز قال فيه إن أقل من ستة مليارات دولار خرجت من قطر الشهر الماضي.

وتظهر البيانات أن البنوك القطرية تقلص الإقراض الخارجي للتعامل مع الأزمة. فقد انخفضت مطالبات البنوك القطرية على البنوك في الخارج إلى 93.8 مليار ريال من 102.2 مليار ريال. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 
 