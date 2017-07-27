لمحة -تراجع سهم بنك قطر الأول بفعل خسائر في الربع/2

* البنك أعلن عن خسارة صافية بلغت 76.7 مليون ريال (21.1 مليون دولار) في النصف الأول من السنة مقارنة مع ربح بلغ 16.8 مليون ريال قبل عام وعن خسارة صافية قدرها 9.6 مليون ريال في الربع الثاني.