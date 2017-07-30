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قفزة بأرباح البوتاس العربية الأردنية 275% في الربع/2

Sun Jul 30, 2017 7:27am GMT
 
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عمان 30 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة البوتاس العربية الأردنية اليوم الأحد إن صافي ربحها قفز في الربع الثاني من العام 275 بالمئة إلى 16.5 مليون دينار (23.2 مليون دولار) مقارنة مع 4.4 مليون في ذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب إفصاح للشركة نُشر على موقع البورصة فقد ارتفعت قيمة المبيعات في الربع الثاني 21 بالمئة إلى 103 ملايين دينار.

وعزت الشركة قفزة الأرباح إلى ارتفاع إنتاج ومبيعات البوتاس مما عوض انخفاض الأسعار العالمية.

تملك شركة بوتاس ساسكاتشوان أكبر منتج للبوتاس في العالم 27.9 بالمئة في البوتاس العربية في حين يحوز الضمان الاجتماعي، ذراع الاستثمار الحكومي، 32 بالمئة.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
 
 