تقلص خسائر الفوسفات الأردنية 55% في الربع/2

عمان 30 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج شركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم الأحد تراجع خسائر الشركة 55 بالمئة في الربع الثاني من العام إلى 8.8 مليون دينار (12.4 مليون دولار) مقارنة مع 19.6 مليون في الفترة ذاتها من العام السابق.