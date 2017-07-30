تقلص خسائر الفوسفات الأردنية 55% في الربع/2
عمان 30 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج شركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم الأحد تراجع خسائر الشركة 55 بالمئة في الربع الثاني من العام إلى 8.8 مليون دينار (12.4 مليون دولار) مقارنة مع 19.6 مليون في الفترة ذاتها من العام السابق.
وبحسب بيانات الشركة التي نشرت على موقع البورصة فقد زاد الربح الإجمالي 32.4 بالمئة في الربع الثاني إلى 28.6 مليون دينار.
(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
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