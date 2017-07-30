تراجع صافي ربح بنك القاهرة عمان 21.2% في الربع/2

عمان 30 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة عمان خلال للربع الثاني من العام أن تراجع صافي الربح 21.2 بالمئة إلى 7.4 مليون دينار (10.4 مليون دولار) مقارنة مع 9.4 مليون في ذات الفترة من العام الماضي.