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أرباح زارة القابضة الأردنية تقفز 173% في الربع/2

Mon Jul 31, 2017 9:51am GMT
 
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عمان 31 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال زارة للاستثمار القابضة الأردنية اليوم الاثنين أن صافي ربح الشركة في الربع الثاني من العام الحالي قفز بنحو 173 بالمئة إلى 2.68 مليون دينار (3.77 مليون دولار).

وكان ربح الشركة، وهي من شركات الاستثمار السياحي الكبرى في الأردن، في الفترة ذاتها قبل عام نحو 980 ألف دينار.

وبحسب إفصاح للشركة التي تملك فنادق موفينبيك وجراند حياة وإنتركونتننتال في الأردن نشر على موقع البورصة فإن الإيرادات التشغيلية زادت 5.5 بالمئة في الربع الثاني إلى 19.2 مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير إسلام يحيى)
 
 