البنك التجاري الأردني يتحول للخسارة في الربع/2
عمان 31 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك التجاري الأردني اليوم الاثنين أن البنك تكبد خسارة في الربع الثاني من العام الحالي قيمتها نحو 48.3 ألف دينار (68.1 ألف دولار) مقارنة مع ربح قدره 1.59 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2016.
وبحسب إفصاح للبنك على موقع البورصة، تراجع صافي العمولات والفوائد في الربع الثاني 3.6 بالمئة إلى 10.7 مليون دينار مقارنة مع 11.1 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2016.
(الدولار = 0.709 دينار) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير إسلام يحيى)
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