Thu 3 Aug 2017 | 2:35 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تراجع صافي ربح مصفاة البترول الأردنية 37.5% في الربع/2

Tue Aug 1, 2017 9:41am GMT
 
[-] نص [+]

عمان أول أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مصفاة البترول الأردنية انخفاض صافي ربح الشركة في الربع الثاني من هذا العام 37.5 بالمئة إلى ستة ملايين دينار (8.4 دولار) مقارنة مع 9.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2016.

ومصفاة البترول الأردنية هي المزود الرئيسي للمشتقات النفطية في المملكة.

وبحسب إفصاح للشركة نشر على موقع البورصة اليوم الثلاثاء، بلغ صافي حجم المبيعات في الربع الثاني 390.7 مليون دينار بارتفاع نسبته خمسة بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016.

(الدولار = 0.709 دينار) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير إسلام يحيى)
 
 