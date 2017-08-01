تراجع صافي ربح مصفاة البترول الأردنية 37.5% في الربع/2
عمان أول أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مصفاة البترول الأردنية انخفاض صافي ربح الشركة في الربع الثاني من هذا العام 37.5 بالمئة إلى ستة ملايين دينار (8.4 دولار) مقارنة مع 9.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2016.
ومصفاة البترول الأردنية هي المزود الرئيسي للمشتقات النفطية في المملكة.
وبحسب إفصاح للشركة نشر على موقع البورصة اليوم الثلاثاء، بلغ صافي حجم المبيعات في الربع الثاني 390.7 مليون دينار بارتفاع نسبته خمسة بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016.
(الدولار = 0.709 دينار) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير إسلام يحيى)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.