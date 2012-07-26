لامبريل تسعى لإعفاء مصرفي وتتوقع خسائر أكبر في النصف/1

26 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة لامبريل لصناعة حفارات آبار النفط ومقرها الخليج إنها ستسعى للحصول على إعفاءات من مقرضين حتى بعد ان خفضت توقعاتها لأرباح النصف الأول من العام مرة أخرى.

وقالت لامبريل -التي توقعت الشهر الماضي أن تتكبد خسائر في النصف الأول من العام تبلغ ما بين 15 مليون و20 مليون دولار- إنها تتوقع أن تؤدي تكاليف إضافية نتيجة تأخير عمليات تسليم إلى وصول خسائرها في النصف الأول إلى 45 مليون دولار.

وأضافت الشركة "نتيجة لهذه الخسائر المتوقعة في النصف الأول من العام ستسعى لامبريل للحصول على إعفاء من بنوك معينة فيما يتعلق بتعهداتها المصرفية."

وتتوقع الشركة ومقرها ابوظبي أن تتكبد خسائر ما بين 12 مليونا و17 مليون دولار في العام بكامله بسبب خفض النفقات الذي سيستمر وقتا أطول من المتوقع.

وقالت الشركة انها مازالت تتوقع إيرادات في العام بكامله تبلغ 1.1 مليار دولار.