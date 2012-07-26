مقدمة 1-لامبريل تتوقع أول خسارة لها وتسعى للحصول على إعفاءات من بنوك

(لإضافة تعليقات محللين وخلفية وتفاصيل)

26 يوليو تموز (رويترز) - توقعت لامبريل لصناعة حفارات آبار النفط ومقرها الخليج أن تسجل أول خسارة لها كشركة مدرجة بسبب ارتفاع التكاليف وتأخير تسليمات وقالت إنها ستسعى للحصول على إعفاءات من مقرضين.

وبعد هذا النبأ وهو ثالث خفض لتوقعات الشركة لنتائجها هذا العام هوى سهمها بنسبة 46 بالمئة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام.

وتتوقع الشركة ومقرها ابوظبي أن تتكبد خسائر ما بين 12 مليونا و17 مليون دولار في العام بكامله بسبب خفض النفقات الذي سيستمر وقتا أطول من المتوقع. وكانت قد توقعت في السابق هامش ربح صاف بنسبة 2.5 بالمئة.

وبعد أن توقعت الشهر الماضي أن تتكبد خسائر في النصف الأول من العام تبلغ ما بين 15 مليون و20 مليون دولار قالت لامبريل اليوم إنها تتوقع أن تؤدي تكاليف إضافية نتيجة تأخير عمليات تسليم إلى وصول خسائرها في النصف الأول إلى 45 مليون دولار.

وقال نيك كوبمان المحلل لدى أورييل للأوراق المالية "إعلان اليوم يثير مخاوف جديدة بشأن قدرات لامبريل على تنفيذ المشروعات." وأضاف أنه قلق بشكل خاص بشأن محادثات الشركة مع المقرضين.

وقالت لامبريل إنها ستسعى للحصول على إعفاء من بعض البنوك نتيجة للخسائر المتوقعة في النصف الأول.

وقال أندرو ويتوك المحلل لدى ليبيروم كابيتال في مذكرة إلى العملاء "في رأينا ينبغي أن تكون بنوك لامبريل داعمة لإعفاءات مؤقتة."