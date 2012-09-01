أرباح الخطوط التركية تفوق التوقعات في الربع/2
اسطنبول أول سبتمبر أيلول (رويترز) - فاقت نتائج الخطوط الجوية التركية التوقعات في الربع الثاني من العام حيث حققت 193.1 مليون ليرة (105 ملايين دولار) ربحا صافيا مقارنة مع خسارة بلغت 170 مليون ليرة في الفترة ذاتها قبل عام.
وقالت الناقلة الوطنية في إشعار للبورصة اليوم السبت إن المبيعات زادت إلى 3.84 مليار ليرة من 2.80 مليار ليرة قبل عام. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ربحا صافيا قدره 140.4 مليون ليرة ومبيعات 3.63 مليار.
(الدولار = 1.8267 ليرة تركية) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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