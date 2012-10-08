نمو أرباح البنوك التركية 19.4% في يناير-أغسطس

اسطنبول 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من هيئة البنوك في تركيا اليوم الاثنين نمو صافي ربح القطاع المصرفي التركي في الأشهر الثمانية الأولى من العام 19.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 15.19 مليار ليرة (8.4 مليار دولار).