مقدمة 1-استقرار صافي ربح قطر الوطني في الربع/4 متفقا مع التوقعات

(لإضافة تفاصيل)

الدوحة 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك قطر الوطني أكبر بنوك البلاد اليوم الأحد استقرار صافي أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي بدون تغير يذكر عن العام السابق وجاءت الأرباح متوافقة مع توقعات المحللين.

ووفقا لحسابات رويترز حقق بنك قطر الوطني الذي إتفق على شراء حصة الأغلبية في الذراع المصرية لسوسيتيه جنرال الفرنسي في ديسمبر كانون الأول صافي أرباح قدره 2.1 مليار ريال (577 مليون دولار) في الربع الأخير وذلك مقارنة مع المبلغ نفسه في الربع الأخير من 2011.

وحسبت رويترز صافي الأرباح من بيانات مالية سابقة. وقال البنك في بيان اليوم إن صافي الأرباح للعام بأكمله بلغ 8.3 مليار ريال بزيادة 11.1 في المئة عن العام السابق.

وبلغ متوسط توقعات المحللين لصافي الربح في استطلاع أجرته رويترز 2.1 مليار ريال.

وقال البيان إن البنك أوصى بتوزيعات أرباح بنسبة 60 في المئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ستة ريالات للسهم.

وقال بنك قطر الوطني الذي ينظر إلى نتائجه بشكل عام كمؤشر على أداء القطاع في البلاد إن اجمالي أصوله نما 21.5 في المئة إلى 367 مليار ريال في 2012 وهو أعلى مستوى لاجمالي الأصول على الإطلاق بفضل زيادة القروض والسلف.

وقال البيان إن الودائع نمت 34.9 في المئة إلى 270 مليار ريال وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 92.6 في المئة في نهاية 2012 بينما بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 1.3 في المئة.