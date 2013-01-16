مقدمة 1-حسابات رويترز: صافي خسارة فودافون قطر 87.1 مليون ريال في الربع/3

(ماثيو سميث)

دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت الوحدة القطرية لمجموعة فودافون اليوم الأربعاء تراجع خسائرها في الربع الثالث من سنتها المالية مع نمو قاعدة المشتركين بمقدار الربع ونمو الإيراد من كل مستخدم.

وسجلت فودافون التي أنهت احتكار شركة اتصالات قطر (كيوتل) للسوق المحلية في 2009 خسائر قدرها 87.1 مليون ريال (23.92 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول وفقا لحسابات رويترز.

ويقارن ذلك مع 122.1 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام. وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من ابريل نيسان.

وبلغت الإيرادات الفصلية 395.6 مليون ريال ارتفاعا من 315.8 مليون ريال قبل عام.

وبدأت فودافون قطر بيع خطوط الفواتير في يونيو حزيران وتأمل الشركة أن يساعد ذلك على اجتذاب المزيد من المشتركين من كيوتل وتحسين هامش الربح. وعملاء خطوط الفواتير عادة ما يكونون أغنى وينفقون أكثر على الاتصالات وأقل ميلا لتغيير الشركة.

وبلغ عدد مشتركي فودافون مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول حتى 31 ديسمبر بارتفاع 26 بالمئة عن عدد مشتركيها قبل عام.

وبلغ متوسط الإيراد عن كل مستهلك 121 ريال في الربع الثالث بارتفاع 8.4 بالمئة على أساس سنوي.

ومددت فودافون التي تملك حصة 23 بالمئة في فودافون قطر عقد إدارة وحدتها القطرية حتى عام 2018.