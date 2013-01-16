مقدمة 1-نمو طفيف في صافي ربح مصرف الراجحي السعودي في الربع/4

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دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن مصرف الراجحي أكبر بنك مدرج في السعودية اليوم الأربعاء أنه حقق ارتفاعا طفيفا في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي جاء دون متوسط توقعات المحللين بقليل.

وقال في بيان إلى البورصة إن صافي الربح في ثلاثة اشهر حتى نهاية ديسمبر كانون الأول بلغ 1.91 مليار ريال (509 ملايين دولار) مقارنة مع 1.90 مليار ريال قبل عام بزيادة 0.6 في المئة على اساس سنوي.

وتوقع محللون في مسح اجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا قدرها 1.96 مليار ريال في الربع الرابع.

وعزا مصرف الراجحي الزيادة في الربح الفصلي إلى ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة خمسة في المئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام إلى 3.49 مليار ريال.

وقال البنك إن صافي ربح 2012 بلغ 7.89 مليار ريال مقارنة مع 7.38 مليار في 2011.

وبلغ إجمالي القروض 172 مليار ريال في نهاية 2012 بزيادة 23 في المئة مقارنة معها في نهاية 2011 في حين زادت الودائع 24 في المئة إلى 221 مليار ريال.

وقال البنك في بيان منفصل إلى البورصة إنه سيدفع توزيعا نقديا بقيمة ريالين للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2012 وهو ما يعادل 20 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.