مقدمة 1-أرباح البنك الوطي العماني تقفز 48% في الربع/4

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن البنك الوطني العماني رابع أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث القيمة السوقية اليوم الأحد ما يفيد تحقيق زيادة 47.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي متجاوزا توقعات المحللين.

وحقق البنك 10.2 مليون ريال (26.5 مليون دولار) في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2012 وفقا لحسابات لرويترز من واقع بيانات مالية سابقة ارتفاعا من 6.9 مليون ريال في الفترة نفسها من 2011.

وبلغ متوسط توقعات أربعة محللين في استطلاع لرويترز 8.7 مليون ريال. وقال البنك في بيان لسوق مسقط للأوراق المالية إن أرباح العام بأكمله بلغت 40.7 مليون ريال بزيادة قدرها 19 بالمئة عن أرباح 2011 البالغة 34.2 مليون ريال.

وتلقى البنك دعما من زيادة قدرها 15 بالمئة في صافي إيرادات الفوائد الذي ارتفع إلى 67.2 مليون ريال في 2012.

ونمت القروض والسلفيات 14 بالمئة في 2012 إلى 1.91 مليار ريال مقابل 1.67 مليار ريال في نهاية 2011.

وارتفعت ودائع العملاء على أساس سنوي إلى 1.89 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال في نهاية 2011. وزاد إجمالي الأصول 14 بالمئة في الفترة نفسها إلى 2.54 مليار ريال في نهاية 2012.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني على تصنيفها للبنك الوطني العماني عند +‭‭BBB‬‬ في نوفمبر تشرين الثاني مشيرة إلى تحسن الربحية والسيولة وجودة الأصول بفضل الاستراتيجية الجديدة للبنك.

ورغم ذلك أشارت فيتش إلى ضعف مركز البنك فيما يتعلق برأس المال حيث هبطت نسبة رأس المال الأساسي 0.5 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من 2012 إلى 12.8 بالمئة على خلفية نمو قوي وذلك في الوقت الذي تدرس فيه بنوك عمانية أخرى إصدارات حقوق.

وأغلق سهم البنك الوطني العماني منخفضا 0.7 بالمئة في سوق مسقط للأوراق المالية اليوم.