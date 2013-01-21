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بنك عوده اللبناني يحقق نموا 5% في صافي ربح 2012

Mon Jan 21, 2013 2:18pm GMT
 
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بيروت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك عوده اللبناني اليوم الاثنين إنه سجل نموا بنسبة خمسة في المئة في صافي ربح 2012 إلى 384 مليون دولار رغم ما وصفها بظروف اقتصادية صعبة في لبنان والشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقال أكبر بنك في لبنان من حيث الأصول في بيان إن الأصول المجمعة زادت 2.6 مليار دولار في 2012 إلى 31.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول بزيادة بلغت 8.9 في المئة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 