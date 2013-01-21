مقدمة 1-بنك عوده اللبناني يحقق نموا 5% في صافي ربح 2012

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

بيروت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك عوده اللبناني اليوم الاثنين إنه سجل نموا بنسبة خمسة في المئة في صافي ربح 2012 في الوقت الذي عزز فيه وضعه في السوق المحلية وفي مصر وتركيا.

وقال أكبر بنك في لبنان من حيث الأصول في بيان اليوم إن صافي الربح في العام الماضي ارتفع إلى 384 مليون دولار في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها المنطقة بينما زادت الأصول المجمعة 8.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 31.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

وقال بنك عوده إن زيادة الأرباح ترجع في المقام الأول إلى تعزيز مركزه في السوق المحلية ونمو الأصول في مصر وتدشين وحدته التركية ليعوض انكماش نشاطه في سوريا التي مزقتها الحرب.

وأضاف البنك أن استراتيجية التطوير في تركيا ستركز على تأسيس شبكة من نحو مئة فرع وبناء قاعدة أصول وأرباح تجعل الوحدة التركية في المرتبة الثانية بعد لبنان في المجموعة.

وعانت البنوك اللبنانية من تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي والاضطرابات في سوريا وحالة عدم اليقين في الشرق الأوسط بعد الانتفاضات التي اجتاحت المنطقة.