ملخص-تراجع أرباح البحرين للاتصالات 26% في الربع/4

دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - شركة البحرين للاتصالات (بتلكو):

* تقول في بيان إن صافي الربح بلغ 60.3 مليون دينار في 2012 مقابل 80 مليونا في العام السابق.

* إجمالي الإيرادات 304.7 مليون دينار في 2012 مقابل 327 مليونا في 2011.

* حسابات لرويترز: أرباح البحرين للاتصالات 17.3 مليون دينار في الربع الأخير من العام الماضي مقابل 23.5 مليون قبل عام.