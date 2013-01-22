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ملخص-تراجع أرباح البحرين للاتصالات 26% في الربع/4

Tue Jan 22, 2013 12:58pm GMT
 
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دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - شركة البحرين للاتصالات (بتلكو):

* تقول في بيان إن صافي الربح بلغ 60.3 مليون دينار في 2012 مقابل 80 مليونا في العام السابق.

* إجمالي الإيرادات 304.7 مليون دينار في 2012 مقابل 327 مليونا في 2011.

* حسابات لرويترز: أرباح البحرين للاتصالات 17.3 مليون دينار في الربع الأخير من العام الماضي مقابل 23.5 مليون قبل عام.

* توصي بتوزيع 25 فلسا للسهم عن العام بأكمله. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 