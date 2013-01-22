مقدمة 1-تراجع أرباح البحرين للاتصالات بسبب المنافسة ومصروفات استثنائية

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من ماثيو سميث

دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الثلاثاء انخفاضا في الأرباح للمرة العاشرة في 11 ربعا إذ تأثر صافي الأرباح بالمنافسة المحلية ومصروفات غير متكررة مرتبطة ببرنامج لخفض التكاليف.

ووفقا لحسابات رويترز حققت بتلكو المحتكر السابق لقطاع الاتصالات في البحرين أرباحا صافية قدرها 17.75 مليون دينار (47.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 23.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكان محللان قد توقعا في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق بتلكو أرباحا فصلية قدرها 38.05 مليون دينار.

وتضمنت هذه التوقعات ربحا متوقعا من صفقة بيع حصة بتلكو التي تبلغ 43 بالمئة في الشركة الهندية إس تل لشريكها الهندي والتي توقعت الشركة البحرينية إتمامها في الربع الرابع.

وقبل إعلان النتائج توقع نيشيت لاخوتيا محلل الاتصالات لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في البحرين أن يكون هذا الربح 19.3 مليون دينار على أساس الفارق بين سعر البيع المتفق عليه 175 مليون دولار والقيمة الدفترية لإس تل في حسابات بتلكو في 30 سبتمبر أيلول.

وتقاضي بتلكو حاليا شريكها الهندي لأنه لم يدفع الثمن. وتسمح القواعد المحاسبية للشركة البحرينية بتسجيل ربح الصفقة في نتائج الربع الرابع ضمن مستحقات الشركة لدى الغير. غير أن بتلكو رفضت التعليق بشأن ما إذا كانت قد فعلت ذلك.