مقدمة 1-تراجع صافي ربح البوتاس العربية الأردنية 34% في 2012

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عمان 17 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة البوتاس العربية التي مقرها في الأردن اليوم الأحد إن صافي أرباحها في 2012 انخفض بنسبة 34 بالمئة إلى 198.8 مليون دينار (280.4 مليون دولار مقارنة مع 299.7 مليون دينار في العام السابق.

وأضافت الشركة في بيان أن صافي الإيرادات التشغيلية للشركة التي تعد من أكبر منتجي الأسمدة في العالم تراجع 18.6 بالمئة إلى 586.2 مليون دينار مقارنة مع 2011.

وقال جمال الصرايرة رئيس مجلس إدارة الشركة "النتائج الحالية تعكس انخفاض الطلب على مادة البوتاس في الأسواق العالمية بالإضافة إلى ارتفاع كلف الانتاج نتيجة ارتفاع كلفة الكهرباء والمياه والوقود والأجور."

وانخفض انتاج الشركة من البوتاس إلى 1.8 مليون طن في 2012 مقارنة مع 2.2 مليون طن في 2011 بحسب مصادر في الصناعة.

واستمر تحسن أداء الشركة بداية العام الماضي بعد انخفاض حاد شهدته في 2009 نتيجة التباطؤ العالمي وتراجع الطلب في أسواقها الرئيسية.

وتملك شركة البوتاس الكندية ساسكاتشوان أكبر منتج للبوتاس في العالم حصة 27.9 بالمئة في شركة البوتاس العربية في حين يملك الضمان الإجتماعي وهو ذراع الاستثمار الحكومي نسبة 32 بالمئة.