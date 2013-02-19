نمو أرباح الأهلي المتحد البحريني 11.8% في الربع/4
دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - أعلن البنك الأهلي المتحد أكبر بنك في البحرين من حيث القيمة السوقية في بيان اليوم الثلاثاء نمو أرباحه الصافية 11.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
وحقق البنك أرباحا صافية قدرها 78.6 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 70.3 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2011.
وقال البيان إن الأرباح السنوية بلغت 335.7 مليون دولار ارتفاعا من 310.6 مليون في 2011.
وأضاف أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.04 دولار للسهم وأسهم مجانية بنسبة خمسة بالمئة عن نتائج 2012 مقارنة مع أرباح نقدية بواقع 0.03 دولار وأسهم منحة بنسبة خمسة بالمئة في العام السابق. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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