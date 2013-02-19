مقدمة 1-نمو أرباح الأهلي المتحد البحريني 11.8% في الربع/4

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دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - أعلن البنك الأهلي المتحد أكبر بنك في البحرين من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء نمو أرباحه الصافية 11.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي بدعم من ارتفاع صافي دخل الفائدة.

وحقق البنك أرباحا صافية قدرها 78.6 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 70.3 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2011.

كانت أرقام كابيتال توقعت أن يحقق البنك أرباحا فصلية قدرها 118 مليون دولار.

وبلغت الأرباح للعام بأكمله 335.7 مليون دولار ارتفاعا من 310.6 مليون في 2011.

وقال فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد إن الزيادة في الأرباح جاءت رغم استمرار عدم التيقن والظروف الصعبة في أنشطة الأعمال ومناخ التشغيل والتي ستظل مستمرة في 2013.

وشهدت البحرين عامين من الاضطرابات السياسية منذ اندلاع احتجاجات مستلهمة من انتفاضات الربيع العربي في فبراير شباط 2011. وهناك مناوشات يومية تقريبا بين قوات الأمن والشيعة الذين يشكلون غالبية السكان ويطالبون بإنهاء الهيمنة السياسية للأسرة الحاكمة ومنح البرلمان سلطات كاملة.

وقال البنك إن صافي دخل الفائدة قفز 12.3 في المئة في 2012 إلى 636.4 مليون دولار.