نمو أرباح البنك الشعبي المركزي المغربي 5.6% في 2012
الرباط 20 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك الشعبي المركزي -أحد أكبر ثلاثة بنوك- في المغرب اليوم الأربعاء إن أرباحه الصافية ارتفعت 5.6 بالمئة الي 3.21 مليار درهم (348 مليون دولار) في 2012.
وأضاف البنك في بيان أن الودائع زادت 10 بالمئة إلى 201.9 مليار درهم وهو ما يشكل حصة نسبتها 27.9 بالمئة بالسوق.
وجمع البنك المركزي الشعبي -الذي تملكه فيه الحكومة حصة- 74.2 مليار درهم من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج على مدى العام بزيادة قدرها 4.5 بالمئة على الرغم من هبوط اجمالي تحويلات المغتربين 4 بالمئة.
وقال البنك إنه جنب مخصصات قدرها 300 مليون درهم لتغطية قروض متعثرة بنهاية ديسمبر كانون الأول لتبلغ تغطية الديون المتعثرة 77 بالمئة مقارنة مع 63 بالمئة في 2011.
وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين 2.7 بالمئة إلى 1.9 مليار درهم.
وفي أكتوبر تشرين الأول رفعت ستاندرد اند بورز توقعاتها المستقبلية للبنك من سلبية إلى مستقرة بعدما أخذت قرارا مماثلا بشأن للتوقعات المستقبلية السيادية للمغرب. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي- هاتف 0020225783292)
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