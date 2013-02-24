مقدمة 1-صافي ربح صناعات قطر دون المتوقع في الربع/4

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دبي 24 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة البتروكيماويات والمعادن صناعات قطر اليوم الأحد عن زيادة 5.9 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي لكن نتائجها جاءت دون توقعات المحللين مع تأثر الربحية سلبا جراء تعطيلات في إنتاج الأسمدة.

وقالت ثاني أكبر شركة كيماويات خليجية من حيث القيمة السوقية بعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في بيان إنها حققت 1.8 مليار ريال (494.4 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الرابع مقارنة مع 1.7 مليار ريال قبل عام.

كان متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق الشركة ربحا فصليا قدره 2.4 مليار ريال.

وقالت كيو.ان.بي للخدمات المالية في مذكرة بحثية إن تعطيلات بمنشآت الأمونيا واليوريا في الشركة قد نالت من النتائج.

وقالت المذكرة "في حين قالت الشركة إن تلك التوقفات كانت مجدولة فإننا نعتقد أنها كانت غير متوقفة بدرجة كبيرة. رغم عدم تحقيق توقعات الربع الأخير مازلنا متفائلين بشأن صناعات قطر في المدى الطويل لكننا نعدل توصيتنا إلى تجميع."

وتعززت أسعار البتروكيماويات في السنوات الأخيرة لكن بواعث القلق تظل قائمة بشأن تأثير التباطؤ العالمي على أرباح القطاع بأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

وقال البيان إن صناعات قطر حققت ربحا صافيا للعام بأكمله بلغ 8.4 مليار ريال مقارنة مع 7.9 مليار ريال في 2011.