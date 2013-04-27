نمو طفيف لأرباح البنك العربي الأردني في الربع/1
عمان 27 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك العربي الأردني اليوم السبت إن صافي أرباحه خلال الربع الأول من العام ارتفع إلى 205.1 مليون دولار من 204.4 مليون قبل عام.
والبنك العربي واحد من أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط بميزانية قدرها 46.6 مليار دولار ويمتد نشاطه عبر 30 دولة في خمس قارات.
وقال البنك في بيان إنه تمكن من الحفاظ على نمو صحي في الإيرادات وإن الأرباح التشغيلية ارتفعت سبعة بالمئة في الربع الأول لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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