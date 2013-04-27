مقدمة 1-نمو طفيف لأرباح البنك العربي الأردني في الربع/1

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عمان 27 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك العربي الأردني اليوم السبت إن صافي أرباحه خلال الربع الأول من العام ارتفع إلى 205.1 مليون دولار من 204.4 مليون قبل عام.

والبنك العربي واحد من أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط بميزانية قدرها 45.6 مليار دولار ويمتد نشاطه عبر 30 دولة في خمس قارات.

وقال البنك في بيان إنه تمكن من الحفاظ على نمو صحي في الإيرادات وإن الأرباح التشغيلية ارتفعت سبعة بالمئة في الربع الأول.

وأشار مسؤولون في البنك إلى أن النمو جاء بفضل ارتفاع صافي الدخل من الفوائد وخفض التكاليف.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك في بيان إن النتائج تعكس قوة الأداء رغم صعوبة الأوضاع في المنطقة.

وذكر المدير التنفيذي نعمة صباغ إن البنك سيركز على الاحتفاظ بمستوى عال من السيولة بما يتماشى مع سياسته "التقليدية المتحفظة" مضيفا أن معدل كفاية رأس المال بلغ 15.05 بالمئة بنهاية مارس آذار.

والبنك العربي واحد من أكبر البنوك الخاصة في الوطن العربي وتحوز عائلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في 2005 حصة تتجاوز 20 بالمئة من أسهم البنك فيما يمتلك معظم الحصة المتبقية عدد من مستثمري الأجل الطويل.