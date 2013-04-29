صافي ربح مصرف قطر الإسلامي يتراجع 25% في الربع/1

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن مصرف قطر الإسلامي ثاني أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية اليوم الإثنين أن صافي أرباحه انخفض 25 بالمئة في الربع الأول بسبب زيادة مخصصات القروض المتعثرة.

وقال البنك في بيان إن أرباحه الصافية بلغت 291.1 مليون ريال (79.99 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 387.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاءت الأرباح أدنى من متوسط توقعات أربعة محللين بلغ 368 مليون ريال في استطلاع أجرته رويترز.

وقال البيان إن البنك جنب مخصصات قدرها 96 مليون ريال في الربع الأول مقارنة مع 85 مليون ريال في الفترة المقابلة.