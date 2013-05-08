تراجع أرباح ستاندرد تشارترد في الربع/1

هونج كونج/لندن 8 مايو أيار (رويترز) - انخفضت أرباح التشغيل لبنك ستاندرد تشارترد في الربع الأول من العام بعد أن واجه البنك الذي تتركز أنشطته في آسيا مشاكل في كوريا في حين ارتفعت الديون الرديئة وزادت التكلفة نتيجة زيادة عدد العاملين والأجور.

وقال ستاندرد تشارترد ومقره لندن - والذي تأتي نحو 80 بالمئة من أرباحه من آسيا والشرق الأوسط - إن أرباح التشغيل لأنشطة الأفراد والأنشطة المصرفية الاستثمارية نزلت نحو خمسة بالمئة العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة ضعف النشاط في مارس آذار.

وقال إن الإيرادات ارتفعت من جديدة في ابريل نيسان وإنه يشعر بارتياح لتوقعات المحللين تحقيق زيادة أخرى للارباح في 2013 لتسجل نموا للعام الحادي عشر على التوالي وهو رقم قياسي.

وارتفعت التكلفة بنسبة في أوائل خانة الاحاد في حين وظف البنك 560 شخصا إضافيا فضلا عن رفع الأجور في الربع الأول لترتفع تكلفة العمالة بنسبة في أواخر خانة الاحاد.