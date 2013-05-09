تراجع ارباح عمانتل 2.5% في الربع/1

من مات سميث

دبي 9 مايو أيار (رويترز) - قالت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) إن أرباحها الصافية في الربع الأول من العام تراجعت 2.5 بالمئة إذ فاق ارتفاع التكاليف نمو الإيرادات.

ومع ذلك جاءت نتائج الشركة أعلى من توقعات المحللين إذ زادت قاعدة مشتركيها لتزيد الضغوط على منافستها النورس وهي وحدة تابعة لشركة "أريد" (قطر للاتصالات).

وقالت الشركة في بيان أرسلته بالبريد الالكتروني إن أرباحها الصافية بلغت 29.1 مليون ريال (75.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار انخفاضا من 29.9 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان محللون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا أن تبلغ الأرباح الصافية 26.2 مليون ريال.

وبلغت الإيرادات في الربع الأول 114.5 مليون ريال ارتفاعا من 111.1 مليون قبل عام. لكن تكلفة التشغيل ارتفعت 5.4 بالمئة إلى 83.9 مليون ريال بسبب تحديث شبكات وارتفاع تكلفة العمالة وزيادة تكلفة الاتصال بباكستان وهو ما لم تمرره الشركة للعملاء.

وقال كاناجا صندر مدير البحوث في الخليجية بادر لأسواق المال "توقعنا ارتفاع التكاليف المتعلقة بالاستثمار وتكاليف تشغيلية أخرى لكن عمانتل كانت تدير ذلك بشكل جيد."

وارتفعت قاعدة المشتركين المحليين في عمانتل بنسبة 9.7 بالمئة إلى 2.96 مليون مشترك لتبلغ حصتها في السوق 58.6 بالمئة.

وسجلت النورس المنافسة تراجع أرباحها للربع الخامس على التوالي.