ارتفاع صافي ربح بنك البركة البحريني 15% في الربع/1
دبي 12 مايو أيار (رويترز) - قال بنك البركة ومقره البحرين اليوم الأحد إنه حقق زيادة قدرها 15 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام.
وقال البنك الذي يعمل في الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا في بيان إن صافي ربح الربع الأول ارتفع إلى 66 مليون دولار من 57 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن إجمالي أرباح التشغيل بلغ 233 مليون دولار في الربع الأول من 2013 بزيادة قدرها 16 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2012.
كان عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لبنك البركة قال لرويترز الشهر الماضي إن البنك يخطط لتوسعة نشاطه الدولي مع التركيز على افريقيا في إطار خطة مدتها خمس سنوات تتضمن استثمارات في ليبيا والمغرب. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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