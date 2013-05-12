ارتفاع صافي ربح بنك البركة البحريني 15% في الربع/1

دبي 12 مايو أيار (رويترز) - قال بنك البركة ومقره البحرين اليوم الأحد إنه حقق زيادة قدرها 15 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام.

وقال البنك الذي يعمل في الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا في بيان إن صافي ربح الربع الأول ارتفع إلى 66 مليون دولار من 57 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن إجمالي أرباح التشغيل بلغ 233 مليون دولار في الربع الأول من 2013 بزيادة قدرها 16 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2012.