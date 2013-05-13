مقدمة 1-تراجع صافي ربح البحرين للاتصالات 17% في الربع/1

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من ماثيو سميث

دبي 13 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الاثنين انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول من العام 17 في المئة نظرا للمنافسة الحادة في سوقها المحلية.

وسجلت بتلكو أكبر شركة اتصالات في البحرين هبوطا في الأرباح للمرة الحادية عشرة في 12 ربعا وتشهد تقلص نصيبها من السوق لصالح منافسيها مثل فيفا وهي إحدى وحدات الاتصالات السعودية التي بدأت أنشطتها في 2010 وخفضت الأسعار لجذب العملاء.

وإضافة إلى ثلاث شركات مشغلة لخدمات المحمول يوجد أيضا في البحرين نحو عشر شركات لخدمات الإنترنت وربما تطلق هي الأخرى خدمات للمحمول إذا فازت في مزاد لبيع ترددات لشبكات الجيل التالي.

وقالت بتلكو في بيان إن هبوط الأرباح يرجع بشكل رئيسي إلى استمرار ضغوط المنافسة في البحرين.

وقالت الشركة إن قاعدة مشتركيها في السوق المحلية تقلصت إثنين في المئة في الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ودفع تدهور أداء بتلكو في البحرين حيث تتنافس مع زين الكويتية والاتصالات السعودية المحتكر السابق للسوق إلى التوسع في الخارج. واستكملت بتلكو شراء وحدات لكيبل آند وايرلس في أبريل نيسان.