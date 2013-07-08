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ارتفاع صافي ربح العمانية للغاز المسال 9.4% في 2012

Mon Jul 8, 2013 1:19pm GMT
 
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مسقط 8 يوليو تموز (رويترز) - قالت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في تقريرها السنوي الصادر اليوم الاثنين إن صافي ربحها ارتفع 9.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.95 مليار دولار في 2012 مدعوما بزيادة أسعار الطاقة عموما.

وأضافت الشركة أن إجمالي إيراداتها قفز 9.6 بالمئة إلى 4.32 مليار دولار في العام الماضي مقارنة مع 2011.

وتنتج الشركة نحو تسعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من ثلاثة خطوط إنتاج وتشحن معظم إنتاجها من الوقود إلى آسيا.

وتملك حكومة سلطنة عمان 51 بالمئة من أسهم الشركة بينما تحوز رويال داتش شل 30 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 