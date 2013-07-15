مقدمة 1-نمو صافي أرباح بنك مسقط العماني 8.9% في الربع/2

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دبي 15 يوليو تموز (رويترز) - حقق بنك مسقط العماني أرباحا صافية في الربع الثاني قدرها 38.1 مليون ريال عماني (98.95 مليون دولار) وفقا لحسابات رويترز متجاوزا التوقعات بقليل.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن يبلغ متوسط الأرباح الفصلية 36.2 مليون ريال ارتفاعا من 35 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2012.

وأعلن أكبر بنك عماني من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين أنه حقق أرباحا صافيا قدرها 63.1 مليون ريال في النصف الأول من 2013 انخفاضا من 68.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وعزا البنك انخفاض الأرباح إلى خسائر تشغيل في الربع الأول نتيجة زيادة المخصصات بسبب عملية احتيال.

وذكر البنك في بيانه لبورصة مسقط "البنك يعمل حاليا على استرداد الخسائر المالية الناجمة عن عملية الاحتيال وسيتم ابلاغ السوق بأي تطورات ومستجدات جوهرية في هذا الخصوص."

وكان البنك الضحية الرئيسية لعملية احتيال الكتروني على مستوى العالم شملت مبلغ 45 مليون دولار وجنب البنك ما يصل إلى 15 مليون دولار كمخصصات بعد ان طالت عملية الاحتيال عددا محدودا من بطاقات السفر مسبقة الدفع. وقدرت الاتحاد للاوراق المالية المبلغ بنحو 10.5 بالمئة من الارباح المتوقعة للبنك هذا العام.

وتتيح البطاقات لمستخدميها حمل عملات أجنبية إلى الخارج بدلا استخدام البطاقات الائتمانية التي قد تكون باهظة التكلفة.

وحسبت رويترز أرباح الربع الثاني من واقع البيانات المالية السابقة. وبلغ صافي أرباح الربع الأول 25 مليون ريال.