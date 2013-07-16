مقدمة 1-انخفاض صافي ربح مصرف قطر الإسلامي 2.9% في الربع/2 لكنه فوق التوقعات

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الدوحة 16 يوليو تموز (رويترز) - أعلن مصرف قطر الإسلامي أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث الأصول اليوم الثلاثاء انخفاضا بنسبة 2.9 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.

وقال البنك إن صافي الربح في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران بلغ 339 مليون ريال (93.1 مليون دولار). وكان قد سجل أرباحا قدرها 348.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2012.

غير أن هذه النتائج فاقت توقعات سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم وكانوا يتوقعون في المتوسط ربحا قدره 324.8 مليون ريال.

ولم يذكر البنك سببا لانخفاض الأرباح.

وقال البنك في بيان للبورصة إن صافي ربحه في النصف الأول من 2013 بلغ 630 مليون ريال انخفاضا من 737 مليونا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان البنك اعلن في ابريل نيسان انخفاض أرباح الربع الأول 25 في المئة.

وعلى النقيض أورد بنك قطر الوطني أن أرباحه ارتفعت 23.8 بالمئة في الربع الثاني بفضل نمو كبير للقروض.