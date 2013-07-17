انخفاض صافي خسارة ممتلكات البحرينية 32.9% في 2012

دبي 17 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة ممتلكات صندوق الثروة السيادية في البحرين اليوم الأربعاء ان صافي خسائره انخفض بنسبة 32.9 في عام 2012 مقارنة بالعام السابق بفضل تحسن الاداء في الخدمات المالية ومحفظة الاتصالات.

ويدير الصندوق -وهو من اصغر الصناديق السيادية في الخليج- اصولا بقيمة 7.1 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر ايلول ويمتلك حصصا في 40 شركة في القطاع غير النفطي من بينها البحرين للاتصالات (بتلكو) والومنيوم البحرين (البا).

وذكر بيان أن صافي خسارة ممتلكات بلغت 181.7 مليون دينار في 2012 مقابل خسارة 270.6 مليون دينار في 2011.