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أرباح البنك الوطني العماني تستقر في الربع/2 متجاوزة التوقعات

Thu Jul 18, 2013 5:57am GMT
 
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دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - استقر صافي ربح البنك الوطني العماني رابع أكبر بنك في عمان من حيث القيمة السوقية في الربع الثاني من العام وفقا لحسابات رويترز وهي نتيجة فاقت توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح البنك في الربع الثاني 10.17 مليون ريال (26.4 مليون دولار) مقارنة مع 10.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2012.

وقال البنك في بيان للبورصة العمانية إن صافي الربح في النصف الأول من العام بلغ 18.77 مليون ريال مقارنة مع 19.92 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان خمسة محللين قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح البنك في المتوسط 9.53 مليون ريال في الربع الثاني.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني)

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 