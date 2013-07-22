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نمو صافي ربح بنك بلوم اللبناني 6.4% في النصف/1

Mon Jul 22, 2013 10:30am GMT
 
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بيروت 22 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك بلوم اللبناني اليوم الاثنين أنه حقق أرباحا صافية قدرها 175.84 مليون دولار في النصف الأول من العام بزيادة 6.4 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي وذلك رغم ما وصفه بظروف تشغيل صعبة في لبنان والشرق الأوسط.

وقال البنك في بيان إن أصول البنك زادت 6.1 بالمئة إلى 25.27 مليار دولار وزادت الودائع 5.7 بالمئة إلى 22.06 مليار دولار. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 