نمو صافي ربح بنك بلوم اللبناني 6.4% في النصف/1

بيروت 22 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك بلوم اللبناني اليوم الاثنين أنه حقق أرباحا صافية قدرها 175.84 مليون دولار في النصف الأول من العام بزيادة 6.4 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي وذلك رغم ما وصفه بظروف تشغيل صعبة في لبنان والشرق الأوسط.