بيان: ارتفاع صافي ربح مصرف الريان 13.3% في الربع/2

دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - سجل مصرف الريان أكير بنك إسلامي في قطر من حيث القيمة السوقية زيادة 13.3 بالمئة في صافي أرباح الربع الثامن وفقا لحسابات رويترز متجاوزا توقعات المحللين.

وبلغ صافي الربح في الربع الثاني 421 مليون ريال (115.6 مليون دولار) مقارنة مع 371.7 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية للشركة.

وفي استطلاع اجرته رويترز توقع محللون أن يبلغ صافي الربح 413.6 مليون ريال في الربع الثاني.

وذكرت الشركة في بيان لبورصة قطر اليوم الثلاثاء ان صافي ربح مصرف الريان في النصف الأول بلغ 821 مليون ريال بزيادة 13.2 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان "هذه النتائج جاءت متوافقة مع التوقعات والخطط الاستراتيجية."

ومقارنة بأرقام نفس الفترة من العام الماضي قفزت ودائع العملاء 39.2 بالمئة وزادت القروض 16.3 بالمئة